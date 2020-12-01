، بيدرو: الشباب هدفه تحقيق لقب غائب منذ 20 عاماً ،

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قال بيدرو كايشينا مدرب فريق الشباب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد السعودي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إن فريقه عازم على استعادة لقب البطولة الغائب منذ 20 عاماً.
ويلتقي الشباب والاتحاد مساء غد الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال مدرب الشباب إن فريقه بصدد خوض لقاء قوي للغاية، مشيراً إلى أنهم سيخوضون شوطاً أول، ولن يتم حسم التأهل إلا بعد العودة.
وأردف: "الشباب يريد تحقيق البطولة بعد غيابه عنها 20 عاماً.. تفكيرنا الآن ينصب نحو حصد اللقب".
وأكمل: "لدينا لاعبون محترفون على مستوى عال، الشباب فريق كبير ويقابل فريقا كبيراً أيضاً، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب".
من جانبه، قال لاعب الشباب عبد الله الشامخ إن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مشيراً إلى أن" الاتحاد فريق كبير.. سنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن".
في المقابل، غاب فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بداعي "ضيق الوقت" وتعارض المؤتمر مع الحصة التدريبة لفريقه.
بيدرو: الشباب هدفه تحقيق لقب غائب منذ 20 عاماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
قال بيدرو كايشينا مدرب فريق الشباب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد السعودي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إن فريقه عازم على استعادة لقب البطولة الغائب منذ 20 عاماً.
ويلتقي الشباب والاتحاد مساء غد الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال مدرب الشباب إن فريقه بصدد خوض لقاء قوي للغاية، مشيراً إلى أنهم سيخوضون شوطاً أول، ولن يتم حسم التأهل إلا بعد العودة.
وأردف: "الشباب يريد تحقيق البطولة بعد غيابه عنها 20 عاماً.. تفكيرنا الآن ينصب نحو حصد اللقب".
وأكمل: "لدينا لاعبون محترفون على مستوى عال، الشباب فريق كبير ويقابل فريقا كبيراً أيضاً، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب".
من جانبه، قال لاعب الشباب عبد الله الشامخ إن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مشيراً إلى أن" الاتحاد فريق كبير.. سنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن".
في المقابل، غاب فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بداعي "ضيق الوقت" وتعارض المؤتمر مع الحصة التدريبة لفريقه.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
08:16 PM
المؤتمر الصحفي شهد غياب مدرب الاتحاد
قال بيدرو كايشينا مدرب فريق الشباب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد السعودي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إن فريقه عازم على استعادة لقب البطولة الغائب منذ 20 عاماً.
ويلتقي الشباب والاتحاد مساء غد الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال مدرب الشباب إن فريقه بصدد خوض لقاء قوي للغاية، مشيراً إلى أنهم سيخوضون شوطاً أول، ولن يتم حسم التأهل إلا بعد العودة.
وأردف: "الشباب يريد تحقيق البطولة بعد غيابه عنها 20 عاماً.. تفكيرنا الآن ينصب نحو حصد اللقب".
وأكمل: "لدينا لاعبون محترفون على مستوى عال، الشباب فريق كبير ويقابل فريقا كبيراً أيضاً، ليس لدي أي ضغوط ولكني أبحث عن اللقب".
من جانبه، قال لاعب الشباب عبد الله الشامخ إن تركيز فريقه ينصب على اللقب منذ الموسم الماضي، مشيراً إلى أن" الاتحاد فريق كبير.. سنخوض الشوط الأول في الرياض ونبحث عن نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر واحد من الآن".
في المقابل، غاب فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بداعي "ضيق الوقت" وتعارض المؤتمر مع الحصة التدريبة لفريقه.
، بيدرو: الشباب هدفه تحقيق لقب غائب منذ 20 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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