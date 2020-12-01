، سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في مواجهات بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا

قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وبينت الوكالة أن المواجهات وغارات التحالف أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.