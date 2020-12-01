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قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.
وبينت الوكالة أن المواجهات وغارات التحالف أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:37 PM
مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات الميليشياسقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في مواجهات بالجوف
قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.
وبينت الوكالة أن المواجهات وغارات التحالف أسفرتا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.
، سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في مواجهات بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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