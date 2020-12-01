شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم شعر الغزل وشروطه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم شعر الغزل وضوابطه وشروطه.
وقال الخثلان أن الغزل الفاحش الذي يدعو إلى الفواحش والمنكر أو إلى شيء من المحرمات والمنكرات فهذا محرم إلقاءه وكتابته ونشره
وأضاف الشيخ الخثلان أن العلماء حددوا في جواز الشعر الغزلي العفيف شروط وهي ألا يكون الغزل بامرأة معينة بما فيه من التعدي على عرض تلك المرأة، و ألا يكون من الغزل الفاحش الذي يدعو إلى الفواحش ويحرك النفوس ويدعو للمنكر، و ألا يرافقه معازف ، وأن لا يكون يسيرا.
وأكد الخثلان أنه في حال تحققت هذه الشروط الأربعة فلا بأس به .
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