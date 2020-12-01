شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رجال المرور يؤدون عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجال المرور أثناء تأديتهم عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية. أظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجال المرور أثناء تأديتهم عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية. وبينت الصور وقوف رجال المرور في الشوارع لمواصلة جهودهم في مواجهة الطقس السئ للتخفيف والتسجيل على المواطنين في جميع الطرق.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رجال المرور يؤدون عملهم في ظل سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.