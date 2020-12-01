شكرا لمتابعة خبر عن مدير إدارة المرور يوضح سبب انخفاض معدل الحوادث "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد اللواء محمد البسامي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن هناك تحسن واضح وملموس في سلوك قائدي المركبات.

وأضاف أن الإدارة تطمح أن تتلاشى المخالفات المؤثرة على السلامة العامة , مشيرا إلى أنهم لديهم كادر بشري و آلي يعمل على مدار اليوم لرفع مستوى الضبط ، مما ساهم في انخفاض معدل الحوادث.

ومن جهته، قال بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق أن منظومة السلامة المرورية التي انطلقت منذ 3 أعوام بمشاركة 32جهة حكومية، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع ، وخفضت معدل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.