الجبير: يلجم الخارجية الإيرانية بعد إلقائها اللوم والإتهامات على المملكة

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران، جواد ظريف، لإلقاء اللوم على المملكة واتهامها بالتسبب فيما يحدث في إيران.

وأوضح أنه ربما إذا حدث زلزال أو فيضان في إيران فسيتهم المملكة بالتسبب فيه أيضاً.

وأكد أن المملكة لا تقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياستها، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979.

وأضاف “يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.

Source akhbaar24.argaam

