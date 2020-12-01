بالصور.. توزِّع هدايا على قاصدي بيت الله الحرام من «شؤون الحرمين»

شاركت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بتوزيع عددٍ من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا5».

وأكد سعادة مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ غازي بن فهد الذبياني أن مثل هذه المشاركات تعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية.

ورفع شكره وامتنانه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز على متابعته وتوجيهه وحرصه الدءوب في خدمة قاصدي ومرتادي بيت الله الحرام.

وقد شارك في التوزيع مدير إدارة شؤون المصاحف الأستاذ حمزة بن إبراهيم السالمي، وعدد من منسوبي الإدارة العامة للمصاحف والكتب.