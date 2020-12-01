مخاطر الحفريات.. هيئة المقاولين السعوديين تعمم 12 خطوة

جددت الهيئة السعودية للمقاولين، تذكيرها لكل العاملين بالقطاع بإجراءات السلامة التي يجب الالتزام بها وإتباعها قبل البدء بأي أعمال حفر.

ونشرت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصوب بتعليق جاء فيه «دائما تأكد من إتباع إجراءات السلامة قبل البدء بأعمال الحفريات».

إجراءات السلامة المهنية

وحثت الهيئة السعودية للمقاولين، كل العاملين بالقطاع لضرورة التقيد بهذه الإجراءات التالي لضمان حفظ أمنهم وسلامتهم:

- التأكد من عدم وجود خدمات أرضية في منطقة الحفر (صرف صحي – أسلاك كهرباء - .. إلخ).

- وجود مداخل ومخارج ثابتة ومدعمة ومناسبة للحفريات حسب نوعية التربة.

- وضع مصابيح وعلامات تحذيرية حول الحفريات للسائقين والمشاة.

- التأكد من خلو جوانب الحفرة من المعدات لتجنب سقوطها.

- فحص الحفريات بشكل يومي من قبل الشخص المختص للتأكد من سلامتها على العاملين.

مخاطر الحفريات

ونبهت الهيئة السعودية للمقاولين، إلى مخاطر أعمال الحفريات والتي تتمثل في التالي:

- انهيار التربة.

- نقص الأكسجين داخل الحفرة.

- سقوط العمال أثناء النزول والصعود من الحفرة.

- التعرض للغازات السامة في الحفر.

- التعرض للحشرات أو الزواحف السامة.

- هدم التأكد من الخدمات الأرضية قبل عملية الحفر.

- التعثر بالمعدات.

اقرأ أيضًا:

الهيئة السعودية للمقاولين تقيم ملتقى التمويل بنسخته الثانية

«تطوير» للمباني توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين