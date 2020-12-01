عادل الجبير يفند مزاعم إيران.. ويؤكد: الاغتيالات ضد سياسة السعودية

عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، عن استغرابه من النظام الإيراني في إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زادة، قبل أيام، مشيرًا إلى أن اليأس هو ما يدفع طهران لذلك.

وقال الوزير الجبير (عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر): «يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران، ربما عندما يحدث- لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضًا!».

وأضاف الوزير الجبير: «الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979، يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف، بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني».

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