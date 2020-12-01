رسميا.. استمرار تراجع حالات كورونا النشطة والحرجة بالسعودية

زفت وزارة الصحة للمواطنين بشرى سارة، اليوم الثلاثاء، حول مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة.

وقالت الوزارة (خلال إيجاز صحفي عن فيروس كورنا)، إن المملكة تشهد استمرار تراجع حالات كورونا النشطة والحرجة.

وأشار الإيجاز الرسمي للوزارة إلى إجراء (46372) فحصًا مخبريًا جديدًا، كما جددت دعوتها الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357623 حالة.

وتم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 347176 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5907 حالات.

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