القبض على عصابة سرقت أجهزة تتجاوز قيمتها 3.6 ملايين

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة (من الجنسية اليمنية - في العقد الرابع من العمر)، وذلك لتورطهم في ارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات، وسرقة أجهزة إلكترونية منه، تقدر قيمتها بـ3,625,000 ريالا.

وقد تم استرداد المسروقات ما عدا 15 جهازا، تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.