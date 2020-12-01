السعودية اليوم / الجزائر تسجل 953 إصابة جديدة بكورونا



الجزائر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت 953 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر جمال فورار اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد 84152 حالةً.

وأضاف أنه سُجلت 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2447 حالةً.

كما تماثل للشفاء، 596 مريضاً للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي 54405 حالات.

// انتهى //

20:52ت م

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الجزائر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر جمال فورار اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد 84152 حالةً.وأضاف أنه سُجلت 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2447 حالةً.كما تماثل للشفاء، 596 مريضاً للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي 54405 حالات.// انتهى //20:52ت م0190

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