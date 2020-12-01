

بكين 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

نجحت الصين في إنزال مركبة فضاء على القمر اليوم في مهمة تاريخية لجلب عينات من سطحه.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الصين قد أطلقت المسبار (تشانغ إي-5) في 24 من نوفمبر وتسعى مهمة تشانغ إي-5، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

// انتهى //

19:54ت م

0181





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركبة فضاء صينية تهبط بنجاح على القمر لجلب صخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.