السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 16ربيع الثاني1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما غطى الضباب العدد من الطرقات والمنتزهات والموا قع بقطاع السراة ، مما أدى إلى انعدام الرؤية فيما نبهت الجهات ذات العلاقة الجيمع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات .

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19:07ت م

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