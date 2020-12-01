شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" توزع هدايا على ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بشؤون الحرمين بتوزيع عددٍ من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا5".

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن مثل هذه المشاركات تعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية، رافعاً شكره وامتنانه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز على متابعته وتوجيهه وحرصه الدؤوب في خدمة قاصدي ومرتادي بيت الله الحرام.