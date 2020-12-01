شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الجبير : لا نقر الاغتيالات وليست من سياسة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
- اليأس دفع جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران
- ربما عندما يحدث -زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني .
وقال الجبير : يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران ، ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!
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