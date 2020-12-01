شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات ساخنة في «ملواح» مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت الساعات الأولى من مسابقة الأشواط التأهيلية «الملواح» الدعو 400 متر، بمنافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 ديسمبر الجاري.

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات «جير شاهين قرناس» و«حر فرخ» و«حر قرناس».

وتوافدت مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعداد كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فايروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

وكان نادي الصقور السعودي أعلن تخصيص أكثر من 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

يذكر أن النادي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرِّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وفي السياق ذاته، شاركت السعودية عذاري الخالدي، في المهرجان كأول سيدة تشارك في مسابقة الملواح هذا العام، وشاركت بصقرها «العنيد» في شوط جير شاهين قرناس للملاك السعوديين، الذي نظمه المهرجان اليوم.

وأكدت عذاري أنها دربت صقرها لمدة تتجاوز الشهرين، مستندة إلى خبرتها في الصقارة، والهواية التي أحبتها وتعرفت عليها منذ 10 سنوات، موضحة أنها اختارت له هذا الاسم للإصرار على الفوز.

وتمكن الصقر «العنيد» من قطع مسافة شوط الملواح 400 متر في 21 ثانية و735 جزءاً من الثانية، وكانت عذاري الخالدي قد شاركت بصقرها الثاني في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور العام الماضي، من خلال صقرها «سطام» من نوع «جير تبع فرخ».