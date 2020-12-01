شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ الإمارات بذكرى اليوم الوطني وتشيد بتميز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك سلمان في برقية بعثها: يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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