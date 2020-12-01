شكرا لمتابعة خبر عن قبول دعوى تعويض لشخص سقط عامود إنارة على مركبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قضى ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، بتعويض شخص ، سقط عامود إنارة على مركبته ، عن قيمة التلفيات.
كان الشخص قد طالب خلال دعوى تعويض عن قيمة التلفيات التي أصابت سيارته نتيجة سقوط عامود إنارة عليها .
وثبت أن العامود غري لمسافة متر واحد داخل الأرض ونتيجة المياه الجوفية تأكل ومع شدة الرياح والامطار سقط على سيارة المدعي .
وقام المدعي بتقديم فواتير قطع الغيار وتكاليف إصلاح سيارته، وقرر القضاء بالتعويض بقيمة ماتضمنته الفواتير .
كانت هذه تفاصيل خبر قبول دعوى تعويض لشخص سقط عامود إنارة على مركبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.