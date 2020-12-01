شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحصيني يكشف عن سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم، قائلا:" سُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم، نتيجة لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية 39 يومًا تبدأ مع موعد الانقلاب الشتوي بحسب ما أسماه أهل الجزيرة العربية".

وأضاف " الحصيني " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " تواصل " المذاع على قناة الرسالة:" المربعانية تشتد برودتها مع موعد الانقلاب الشتوي، وهي عبارة عن 3 نجوم ".

وأشار إلى أن العرب قسموا العام 28 طالعا، مبينا أن المربعانية هي أول أيام ‎الشتاء الفعلية هذا العام في المملكة وستبدأ مع بداية الأسبوع المقبل.

ووجه " الحصيني " نصائح لمن يخططون الخروج للبر قريبا، قائلا:" متابعة برامج أخبار الطقس، ومتابعة نصائح الدفاع المدني، ابتعدوا عن الأودية قدر المستطاع ".