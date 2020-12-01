السفارة السعودية في هولندا توجه تعميمًا لرعايا المملكة

شددت سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا، على ضرورة ارتداء الكمامات بداية من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى هناك غرامات مالية لمن يخالف ذلك.

وقال الحساب الرسمي للسفارة في هولندا على موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة المواطنين السعوديين المقيمين في مملكة هولندا إلى أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١ ديسمبر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا داخل الأماكن العامة مثل المباني الحكومية والمحلات التجارية، والمطارات، والفنادق، وهناك غرامة مالية لمن يخالف ذلك».

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