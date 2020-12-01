خريطة «إصابات كورونا» الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة: 4 مناطق في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ظهور 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 62 حالة وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 52 حالة ثم المدينة المنورة بتسجيل 41 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 40 حالة إصابة، والقصيم 25 حالة، وعسير 15 حالة، والحدود الشمالية 7 حالات وحائل 5 حالات وتم تسجيل 4 حالات إصابة بالفيروس في كل من: تبوك وجازان ونجران، فيما تم تسجيل حالتين فقط في الجوف والباحة، وفق الإيجاز الصحفي الصادر من وزارة الصحة بشأن مستجدات مواجهة الفيروس بالمملكة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357623 حالة، وتم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 347176 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5907 حالات.

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