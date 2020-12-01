الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار على 10 مناطق سعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية على 10 مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل والجوف، والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 – 32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، في معظم مناطق ومحافظات المملكة بالدرجة المئوية:

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