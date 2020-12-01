أخبار السعودية اليوم.. 263 إصابة ووفاة 11 شخصًا بكورونا.. وبدء تطبيق آخر مراحل حماية الأجور

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الأول من ديسمبر 2020م، أبرزها تسجيل السعودية 263 إصابة بكورونا ووفاة 11 شخصًا خلال 24 ساعة، فضلُا عن إعلان «التأمينات» صرف معاشات ديسمبر للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»، بالإضافة إلى بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة «الأخيرة» من برنامج «حماية الأجور».

«التأمينات» تعلن صرف معاشات ديسمبر للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين ومستفيدي «ساند».

حصيلة «كورونا» في السعودية خلال 24 ساعة.. 263 إصابة ووفاة 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357623 حالة.

وزير الصحة يصدر قرارًا بكف يد 12 موظفًا بسبب «المواعيد الوهمية»

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق.

«تداول» تسجل أعلى مكاسب شهرية خلال 4 سنوات

سجلت سوق الأسهم السعودية «تداول» أعلى مكاسب شهرية لها خلال 4 سنوات، بفضل أدائها الإيجابي، خلال شهر نوفمبر، في ظل ارتفاع جماعي لقطاعاته الكبرى.

«الشورى» يطالب بإعداد خارطة للمواقع التاريخية في المدينة وتطويرها

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم– بدعم ميزانية هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات، وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة لها.

أمانة المدينة تحذر من قطع الأشجار: 1000 ريال غرامة للمخالف

حذّرت أمانة منطقة المدينة المنورة، من قطع الأشجار، مشيرة إلى أن غرامة قدرها «1000» ريال تنتظر المخالفين.

بدء تطبيق آخر مراحل «حماية الأجور».. و«الموارد البشرية» تكشف المنشآت المستهدفة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة «الأخيرة» من برنامج «حماية الأجور».

«تمهير» يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية بمكافآت للمتدربين

يحفز برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أداء منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

معالجة تجمعات السيول وفتح طرق بريدة أمام الحركة المرورية

اطمأن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على سير الأعمال الميدانية، خلال هطول الأمطار الغزيرة على مدينة بريدة وبعض محافظات المنطقة.

«المرور» يكشف حقيقة تقديم خدمات عن طريق وسطاء

حذر «المرور السعودي» من التعامل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم خدمات مرورية، مؤكدًا عدم وجود خدمات مقدمة عن طريق الوسطاء.

«الحصيني»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

فريق سعودي يُجري جراحة نادرة لمريضين يعانيان من «العظم الرخامي»

نجح فريق طبي في مستشفى الداودمي العام بمنطقة الرياض، في إجراء عمليتين نادرتين ومعقَّدتين، لتثبيت كسور الفخذ لمصابَيْن يعانيان من مرض نادر هو «العظم الرخامي».

«تداول» تشهد 14 صفقة خاصة على سهم «ساب» قيمتها 3.45 مليارات ريال

شهدت سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 14 صفقة خاصة على البنك السعودي البريطاني «ساب»، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.45 مليارات ريال، من خلال 155.95 مليون سهم.

تدشين 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بـ800 مليون ريال

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال، 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة عسير، بتكلفة تتجاوز 800 مليون ريال.

قفزة في أسعار الذهب بالسوق السعودية

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المعدن الثمين عالميًا، بعد نقل آلاف الجرعات من لقاح كورونا.

«الزكاة والدخل» تعلن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية خلال شهر ديسمبر 2020م.

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