إعادة انتخاب مرشح السعودية مفوضًا بالهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان

خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي..
نجح مرشح المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقد جرى إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى، بحسب «واس».
يُذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.
وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة ويمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان .
محليات
التعاون الإسلامي، الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، وزراء خارجية
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