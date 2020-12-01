السعودية | د.السديري: التعليم عن بُعد ليس “تعليم طوارئ” بل خيار استراتيجي للمستقبل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 5:57 مساءً, 1 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
نيابة عن معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ افتتح معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها جامعة الملك فيصل بعنوان: (قياس الكفاءة التشغيلية في التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا وسبل تعزيزها)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات، وبمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.
ونقل معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في بداية اللقاء شكر وتقدير معالي وزير التعليم للقائمين على الورشة والمشاركين فيها، مؤكداً أهميتها في مناقشة العوامل الداعمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية الناتجة عن التحوّل إلى التعلّم الإلكتروني، سواء كانت عوامل تقنية أو تنظيمات أكاديمية، مؤكداً أن التعليم عن بُعد لم يُعد تعليم طوارئ أو مرتبطاً بهذه الجائحة، وإنما هو خيار إستراتيجي لا يمكن لنا التخلي عنه مستقبلاً.
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