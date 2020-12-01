شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على برادات الخضار والفواكه بسوق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وكالة الخدمات بـأمانة المنطقة الشرقية الإدارة العامة للأسواق، حملة لمخالفة الشاحنات والبرادات الخاصة بنقل الخضار والفواكه المتوقفة بسوق الخضار المركزي بالدمام لمدة تزيد عن 3 ايام وتستخدم كمستودعات وتستغل مواقف المتسوقين وتعيق النظافة والحركة،حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات على أصحابها.

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