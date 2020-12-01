حساب المواطن يجيب على استفسارات المواطنين “متى يبدأ التسجيل…

يواصل برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أحد قنوات التواصل الرسمية بالبرنامج ، التفاعل مع استفسارات المواطنين والمستفيدين من دعم البرنامج والإجابة على استفساراتهم حول أي أمر يتعلق بحساب المواطن، وفي هذه المقالة رصدنا لكم عدد من الاستفسارات ورد حساب خدمة المستفيدين عليها .

حساب المواطن

أنت تسأل وحساب المواطن يجيب

وردت للبرنامج عدة استفسارات تتعلق بإيقاف الدعم عن بعض المستفيدين من البرنامج.

وجاء في رد حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، على تلك الشكاوى: إنه “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج”.

وبشأن استفسار ورد للبرنامج بشأن متى تصدر أهلية المستفيد بعد قبول الاعتراض الخاص به؟

رد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه “في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

وحول تساؤلات عدد من المواطنين عن موعد التسجيل في حساب المواطن بعد التعليق المؤقت لقبول الطلبات الجديدة؟

جاء في رد البرنامج عبر خدمة المستفيدين قولها: إنه “تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم”.

وأضافت خدمة المستفيدين ” على أنه يستثنى من تسجيل حساب المواطن إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”، وأكد البرنامج إنه لا يوجد تاريخ معين للتسجيل ولكن تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وورد استفسار من بعض المستفيدين حول كيفية استمرارية الدعم وعدم توقفه.

ورد برنامج حساب المواطن مؤكدًا على ضرورة تحديث المواطنين المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير، وأوضح أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.