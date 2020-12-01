محمد بن مسعود - الدمام - ‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧. ‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة. لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01 ‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧. ‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة. 01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 04:29 PM ‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧. ‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة. ، لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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