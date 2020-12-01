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تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة
يمكنك إضافة لمستك الخاصة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يوفر التحديث الجديد لتطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك إمكانية تعيين وتخصيص خلفية لكل دردشة بالإضافة إلى تحسين البحث عن الملصقات.
وبحسب موقع The Verge التقني فإن المستخدم يمكنه إضافة لمسته الخاصة على كل دردشة باستخدام خلفية مخصصة لأهم المحادثات والأشخاص المفضلين.
كما يمكن أيضًا تعيين خلفيات منفصلة لكل وضع سواء التقليدي أو الوضع الداكن، تقول الشركة عن ذلك: شاهد خلفية الدردشة تنتقل تلقائيًا بينما يتحول إعداد جهاز هاتفك من التقليدي إلى الوضع الداكن.
ويعمل واتساب أيضًا على إتاحة إمكانية تعتيم جميع الخلفيات أو تفتيحها حسب رغبتك.
ولقت الموقع التقني إلى أن التطبيق يعمل على تحسين البحث عن الملصقات مما يسمح للمستخدمين بالبحث على ملصقاتهم بنص أو رمز تعبيري أو تصفح فئات الملصقات الشائعة.
موعد طرح تحديث WhatsApp
وقال فيسبوك إن التحديث سيتم طرحه هذا الأسبوع، وقد رأى بعض مستخدمي نظام الـ iOS بعضها في التطبيق بالفعل.
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