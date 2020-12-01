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شاهد.. جريان سيل وادي نساح جنوبي الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
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وثق مقطع فيديو جريان السيول في وادي نساح جنوب الرياض بعد الأمطار التي شهدتها المملكة صباح اليوم.
أمطار الرياض اليوم
وهطلت اليوم أمطار على العاصمة السعودية، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
والمعروف أن وادي نساح يبعد مسافة 40 كم تقريبًا عن جنوب العاصمة السعودية ويخترق نساح جبل طويق بشكل كامل من الغرب إلى الشرق، ويلتقي مع وادي حنيفة ووادي الأوسط لتصبّ جميعًا في وادي السهباء في الخرج.
توقعات حالة الطقس
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.
كما يتوقع استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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