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حذر البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) من أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة لكساد شاق، وصفه بـ"المتعمد" مع إخفاق القوى السياسية على احتواء الانهيار.
وبين البنك الدولي أن لبنان يفتقر إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب الأطراف اللبنانية، التي أدت إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وجدد البنك تحذيره من أنّ لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد.
ولفت إلى أنّ عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين إضافة إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة.
ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 04:05 PM
حذر من أن البلاد تعاني استنزافاً خطيراً للمواردالبنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد
حذر البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) من أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة لكساد شاق، وصفه بـ"المتعمد" مع إخفاق القوى السياسية على احتواء الانهيار.
وبين البنك الدولي أن لبنان يفتقر إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب الأطراف اللبنانية، التي أدت إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وجدد البنك تحذيره من أنّ لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد.
ولفت إلى أنّ عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين إضافة إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة.
ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019.
، البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد ،
المصدر : الخليج 365
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