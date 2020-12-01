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دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:13 PM
"بالوش" أعرب عن قلقه من تعرضهم للاختطاف والإبعاد القسري
دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".
، نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ ،
المصدر : الخليج 365
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