شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: إثبات الاستقلالية ضروري لعدم إيقاف الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوه برنامج حساب المواطن بأهمية إثبات الاستقلالية لمنع إيقاف الدعم المقدم للمستفيد. نوه برنامج حساب المواطن بأهمية إثبات الاستقلالية لمنع إيقاف الدعم المقدم للمستفيد. وأكد البرنامج أن عدم إرفاق مستندات الاستقلالية في الوقت المحدد وعدم تصحيح البيانات يؤدي لإيقاف الدعم. الجدير بالذكر أن البرنامج وضع ضوابط تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

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