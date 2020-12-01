شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم نسب المطر لغير الله تعالى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم نسب المطر بغير الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ سعد الخثلان، أنه من الأحكام المتعلقة بنزول المطر أنه إذا نزل المطر فلا يجوز نسبته لغير الله تعالى، بل أن نسبته لغير الله تعالى كفر أصغر ويسمونه العلماء "كفر النعمة".

وأضاف أنه جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.