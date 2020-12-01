بدء تطبيق آخر مراحل «حماية الأجور».. و«الموارد البشرية» تكشف المنشآت المستهدفة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة «الأخيرة» من برنامج «حماية الأجور».

وذكرت الوزارة -في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر- أنه تم بدء تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج «حماية الأجور» للمنشآت التي تتراوح عمالتها من «1-4» عمال، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء؛ حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

يشار إلى أنه يمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة «مدد».

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تعلن قرب تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

توضيح من وزارة الموارد البشرية حول المستهدفين من برنامج حماية الأجور

وزارة الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج حماية الأجور