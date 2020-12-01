«الشورى» يوافق على نظام تصنيف المقاولين

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة، كما طالب المجلس في –قرار أصدره اليوم– من المجلس الأعلى للقضاء، التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة إنجازها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عن بعد برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأوضح الشورى، أنه على المجلس الأعلى للقضاء إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس، كما طالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

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