شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة لـ"المرابطين" : أحيي فيكم شجاعتكم في الدفاع عن أرض الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

وجه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، كلمة عبر الاتصال اللاسلكي للمرابطين في الحد الجنوبي وأوصاهم فيها بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من اجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

جاء ذلك خلال استقبال سماحة مفتي عام المملكة، في مكتبه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان واستمع سماحته الى شرح عن أعمال جهاز الارشاد في الحرس الوطني.

وقال للمرابطين في الحد الجنوبي : أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم واهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله. وذكرهم سماحته ببعض الآيات والأحاديث التي تزيدهم قوة بإذن الله.

كما اوصاهم سماحته بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن. والإخلاص لله في كل أمورهم. وحسن الثقة بالله وطلب العون منه واحتساب الاجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله او قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسئوليهم المستمدة من توجيهات ولاة الامر حفظهم الله. وأختتم كلمته بالدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد.

والتقى سماحة مفتي عام المملكة، في مكتبه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان واستمع سماحته الى شرح عن أعمال جهاز الارشاد في الحرس الوطني.

وشكر سماحته جهاز الإرشاد في وزارة الحرس الوطني على كل ما يقوم به من الاعمال النافعة.

بعد ذلك شكر رئيس جهاز الارشاد في وزارة الحرس الوطني سماحة المفتي على إتاحة فرصة الالتقاء به وعلى كلمته الضافية للمرابطين على الحد الجنوبي.