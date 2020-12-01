شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم رؤية المملكة ومجموعة العشرين .. كاوست تطلق مبادرة الكربون الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مبادرة الكربون الدائري (CCI) لدعم رؤية قادة المملكة ومجموعة العشرين ورؤية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (CCE). ويتمثل الهدف النهائي لمبادرة الكربون الدائري، التي أعدتها الجامعة، في تسخير نقاط قوة أبحاث الجامعة وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال الاقتصاد الدائري للكربون.

و تعمل كاوست على الربط بين أبحاثها الرائدة عن العناصر الأربعة لإدارة الكربون (التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة). ويقول توني تشان، رئيس كاوست: "تسعى كاوست إلى أن تكون رائدة عالمية معروفة بتميزها في العلوم والهندسة وبمساهماتها في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية والعالمية. ونطمح إلى أن تكون الجامعة منارة للمعرفة تلهم المملكة والعالم".

ومن جانبه، قال دونال برادلي، نائب رئيس الجامعة للأبحاث: "نسعى في كاوست إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية. وتنسجم مبادرة الكربون الدائري مع الكثير من نقاط قوتنا، ويسرنا أن تكون قادرين على تلبية نداء المملكة بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية".

وعلق برادلي قائلاً: "مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري ، نسعى إلى بناء شبكة أقوى من الباحثين في كافة المراحل المهنية، لاختبار ابتكاراتنا العلمية والهندسية وتحسينها بدقة وعناية، والمساهمة في الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون".

وكان البيان الختامي للقادة في قمة الرياض لمجموعة العشرين في 22 نوفمبر الماضي، قد أيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون، واعترف بالمنصة باعتبارها "نهجاً شاملاً ومتكاملاً وعملياً"، لإدارة الانبعاثات وتحسين الريادة البيئية، وتقديم مسارات جديدة تفضي إلى التنوع والنمو الاقتصادي.