شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مخالفة للتدابير الوقائية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 767 موقعاً، مستخدمة 145270 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 469 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إلى جانب رفع 8203 أطنان من النفايات، وإزالة 5694 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.
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