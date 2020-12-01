شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مخالفة للتدابير الوقائية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 965 جولة رقابية صحية بالمنطقة، نتج عنها رصد 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المعتمدة في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 767 موقعاً، مستخدمة 145270 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 469 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إلى جانب رفع 8203 أطنان من النفايات، وإزالة 5694 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.