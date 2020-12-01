"الشورى" يطالب بالتوسع في مشروعات الشرقية لتصبح مركز عالمي للطاقة

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• الموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين

• المجلس يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

• مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي عالميًا

أصدر مجلس الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وتضمن التقرير أنه على هيئة تطوير المنطقة الشرقية التوسع في البرامج والمشروعات التي تعزز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رئيس للطاقة على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه على هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحديد وتوصيف أدوار الهيئة وفقًا للمهام المناطة بها منعًا للازدواجية وتداخل الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى، وعلى هيئة تطوير المنطقة الشرقية توجيه المشروعات والبرامج في المنطقة حسب الميزات النسبية لكل محافظة ومدينة من محافظات ومدن المنطقة الشرقية من أجل تحقيق وتعزيز عناصر استدامتها وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وعلى هيئة تطوير المنطقة الشرقية الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة، وفق خطة شاملة للمسارعة في تسكين الوظائف المعتمدة لإكمال البناء المؤسسي للهيئة، وطالب بتعزيز دور الهيئة في مبادرات إعادة تأهيل الأحياء القديمةمنها والتاريخية،وتحسينها ومعالجة العشوائيات،وتطوير الشواطئ والجزر مع التركيز على تعميم تجربة تطوير الأحياء القديمة في الخبر وإعادة تأهيل وسط الهفوف التاريخي على مدن ومحافظات المنطقة وفقًا لخطة زمنية، وتوسيع نطاق مشروع تنمية وتطوير جزيرة دارين وتجمعات صيد الأسماك ليشمل الجزيرة الأم تاروت بما في شاطئ سنابس والزور والحي التاريخي في الجزيرة بما فيه قلعة تاروت التاريخية.

وأوضح أنه على هيئة تطوير المنطقة الشرقية العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذ مشروع المترو وفقًا للمسار المعتمد مع دراسة مده إلى مدينتي الجبيل ورأس تنورة.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تصنيف المقاولين ، كما أصدر قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة إنجازها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وتضمن القرار أنه على المجلس الأعلى للقضاء إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس ، وعلى المجلس الأعلى للقضاء دراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وعلى المجلس الأعلى للقضاء إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس. وطالب الشورى بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440- 1441 هـ، وطالب عضو الشورى د. سعد العمري مكتبة الملك فهد الوطنية بوضع خطة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي محليًا وعالميًا، وبذل الجهد في رفع تصنيف أوعية النشر العالمية، مؤكدًا على المكتبة بالالتزام بالهدف الأساسي من إنشاءها.

واقترح عضو الشورى د. صالح الشمراني على المكتبة التحول الرقمي باستخدام الارشفة الالكترونية للمصادر والكتب وبخاصة القديمة منها كون ذلك سيسهل على المستفيدين، كما طالب بتفعيل الاستعانة بالنسخ الإلكترونية للكتب والمصادر جزئيًا أو كليًا مع مراعاة حفظ حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وأكدت عضو الشورى د. أميرة الجعفري أهمية إقامة المؤتمرات للمساهمة في تسليط الضوء على الإنتاج الفكري السعودي، وتأثيرها على تطوره في الحركة الفكرية عالمياً، مؤكدةً أن هذا الدور من أهم الأدوار التي تناط بالمكتبة، مطالبةً بزيادة نشاط المكتبة في هذا الجانب.

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440- 1441 هـ ، وقال عضو الشورى د. سلطان آل فارح أنه على بنك التنمية الاجتماعية تقديم قوائم مالية مفصلة ودقيقة بالإضافة إلى تصحيح التبعية التنظيمية للمراجع الداخلي.