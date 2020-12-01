أمطار الرياض تتواصل والغيوم تبشر بالخير

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت اليوم أمطار على مدينة الرياض، فيما لاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى لا تزال التوقعات من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري على معظم مناطق المملكة، خاصة مناطق القصيم، الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



