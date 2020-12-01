الأرصاد تتوقع استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى لا تزال التوقعات من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع الجاري على معظم مناطق المملكة، خاصة مناطق القصيم، الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



