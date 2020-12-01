شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على نظام تصنيف المقاولين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام تصنيف المقاولين.

وناقش المجلس خلال الجلسة، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، التقارير السنوية لعدد من الهيئات الحكومية، ووجه مطالبات عدة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية.

وطالب الشورى، المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية وشؤون القضاء والتقاضي، للحد من تدفق القضايا، والإسهام في سرعة إنجاز التقاضي.

وطالب مجلس الشورى كذلك بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

كما طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بتقديم قوائم مالية مفصلة ودقيقة، إضافة إلى تصحيح التبعية التنظيمية للمراجع الداخلي.