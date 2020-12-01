محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس ما نسبته 0.57% ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.71% ليصل إلى 48.22 دولارًا أمريكيًّا. كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.57%، ليثبت عند 45.60 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط 01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 01:51 PM ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس ما نسبته 0.57% النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بنسبة 0.71% ليصل إلى 48.22 دولارًا أمريكيًّا. كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.57%، ليثبت عند 45.60 دولارًا أمريكيًّا. الكلمات المفتاحية ، النفط يعاود الارتفاع.. برنت بـ48.22 دولارًا للبرميل ،

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