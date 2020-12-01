شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة قيام أحد الأشخاص بالصيد الجائر لسرب طيور بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد ترصد عملية صيد جائر راح ضحيتها سرب من الطيور المهاجرة في أحد المواقع بالمملكة.

وينص نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 1420/4/16هـ، في المادة الخامسة أنه يجوز للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

وأكدت المادة الرابعة، على أنه لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها ووسيلة الصيد بالشباك التي تمارس من قبل بعض الصيادين باستخدام الشباك هي ممنوعة دولياً ولا يستخدم بأي وسيلة صيد تصطاد أكثر من طائر واحد.

وشددت على أن من يضبط من قبل جهات الضبط مثل دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي أو فرق الهيئة السعودية للحياة الفطرية فإن العقوبة في مثل هذه المخالفات تصل إلى عشرين ألف ريال كما بينته المادة السادسة من النظام.