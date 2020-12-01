شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المدينة توضح غرامة قطع الأشجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن غرامة قطع الأشجار في المرافق العامة تصل إلى «1000» ريال.

وأكدت أمانة المدينة، على ضرورة المحافظة على الأشجار والنباتات، مشيرة إلى أنه واجب وطني، قائلة «ازرع ولا تقطع».

ويذكر أن أمانة المدينة قد نفذت في وقت سابق مبادرة لزراعة «2500» شتلة في حديقة الدعيثة، بمشاركة عدداً من الأطفال.