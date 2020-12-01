شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول هواية قديمة إلى مصدر دخل رئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

لم يكل المواطن مازن الشريف من ممارسة هوايته التي تعلق قلبه بها، حتى تطورت مهاراته بها واستغل تلك الهواية في جعلها مصدر دخل رئيسي.

وقال المواطن، أنه كان موظفًا لمدة عشر سنوات ليتخلى عن وظيفته في سبيل ممارسة هوايته منذ عامين ليفتتح ورشة خاصة بالنجارة؛ ليكثر الطلب على أعماله ويتطور بشكل كبير حتى ينفذ أشياء لشركات، بحسب تقرير قناة "العربية".