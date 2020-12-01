الشورى يطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قراره بشأم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441 هـ .

وتضمن القرار أنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والاسهام في سرعة إنجازها.

كما تضمن " أنه على المجلس الأعلى للقضاء إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس ".

وأكد أنه يجب على القضاء دراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب الشورى بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.