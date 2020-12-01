هل يؤثر تحديث البيانات على موعد دراسة الأهلية.. «حساب المواطن» يجيب

أكد برنامج حساب المواطن، أن تحديث المستفيد بياناته الخاصة، لا يؤثر على موعد دراسة الأهلية له، مشيرًا إلى أنها تتم بشكل دوري.

جاء ذلك ردًا من حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- على استفسار من مواطن، تساءل فيه عن تأثير تحديث البيانات الخاصة به على موعد دراسة الأهلية.

وقال حساب «خدمة المستفيدين» إنه «في حال تم تحديث البيانات بعد تاريخ 10 نوفمبر، سيتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى خلال دورة شهر يناير القادم».

وكان برنامج حساب المواطن، أكد في وقت سابق إيقاف حسابات العديد من المواطنين، نظرًا لعدم تصحيح البيانات الخاصة بهم، أو تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا.

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر.. والتحقق بهذه الآلية

حساب المواطن: خطوتان مهمتان قبل إضافة المولود كتابع

«حساب المواطن» يحدِّد خطوة ما بعد انتهاء عقد الإيجار القديم